Passi avanti per il Psbo. Rimossi gli alberi nell’area

In piazzale Toscanini gli alberi si salvano e non si abbattono. E’ qui che Hera sta proseguendo con le attività di cantiere per realizzare la grande vasca di accumulo delle acque piovane, che dovrà servire a evitare l’apertura degli sfioratori in caso di abbondanti piogge e al medesimo tempo impedire che le zone della città finiscano per allagarsi. Non ultimo il progetto che si svilupperà nel sottosuolo, come già accaduto in piazzale Kennedy a Marina centro, avrà un importante conseguenza in superficie. Come già visto nel tratto del Parco del Mare a Marina Centro, anche a Bellariva nascerà una struttura che si svilupperà in altezza diventando un belvedere sulla spiaggia e sul mare. Per poter proseguire con i lavori nel piazzale era tuttavia inevitabile il taglio di grandi alberi presenti nelle aree verdi. Ma in questo caso non ci si è limitati ad abbattere le piante con la promessa di ripiantarne di nuove altrove. La scorsa settimana sono stati spostati sei alberi. Sono stati fisicamente tolti dal terreno con una buona dose di radici e terra al seguito, e trasportati al parco della Cava dove sono già stati ripiantati. L’operazione è stata realizzata da Heratech in accordo con l’ufficio verde del Comune. Le alberature sono state prima valutate con cura, poi tutte le operazioni di rimozione e messa a dimora sono state effettuate sotto la supervisione di un agronomo. Intanto in piazzale Toscanini si prevede che al termine dei lavori saranno piantumate nuove alberature nelle aree di intervento, nel rispetto del progetto approvato.

L’avanzare del cantiere comporta anche una revisione della viabilità a ridosso del piazzale. Da questa settimana saranno demolite le isole spartitraffico all’incrocio tra via Firenze e viale Regina Elena. Questa operazione richiederà alcune settimane protraendosi fino al 19 febbraio. Prosegue così la realizzazione della grande vasca, il che rappresenta un’ulteriore fase del Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo), un progetto frutto della sinergia tra Comune, Gruppo Hera, Amir e Romagna Acque. Dopo la demolizione delle isole spartitraffico, dal 20 febbraio sono previste altre modifiche alla viabilità. In primo luogo sarà eliminate la rotonda con la realizzazione di un incrocio a ‘T’ gestito da un semaforo tra viale Firenze e viale Regina Elena, con quest’ultima a doppio senso di marcia.

Andrea Oliva