Pasti scontati nelle mense biologiche

Rette delle mense scolastiche biologiche scontate per ben 3.685 bambini riminesi. Sono quanti frequentato la scuole d’infanzia, comunali e statali, e le primarie: potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie per i pasti a scuole grandi ai fondi del ministero politiche atricole e turismo. Al Comune di Rimini è andato un contributo pari a 94 mila euro "che permetterà all’amministrazione di mettere in campo una scontistica ai cittadini residenti che presentano un valore dell’attestazione Isee inferiore a 35 mila euro, alleggerendo così il peso finanziario su numerose famiglie del territorio". L’abbattimento varia in base al numero dei pasti settimanali consumati. Chi consuma un solo pasto alla settimana ha un’agevolazione minima di 6,29 euro mentre chi utilizza la mensa tutta la settimana può arrivare a un’agevolazione massima di 31,45 euro.