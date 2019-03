Rimini, 12 marzo 2019 – Hanno messo in fuga i banditi tirando loro addosso piatti, vasi e sgabelli. Protagoniste, due sorelle, di 65 e 55 anni, titolari di una pasticceria riminese, in via Cavallo. I rapinatori erano armati di pistola e mazza da baseball, ma di fronte alla ‘pioggia di proiettili’, sono stati costretti a scappare a mani vuote.

Due ore dopo hanno rapinato due donne su sedute su una panchina del parco di via Marzabotto, ma sono stati arrestati dai poliziotti delle Volanti. In manette, sono finiti due riminesi, di 26 e 27 anni.