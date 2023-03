Pasticceria Canasta nella storia

La prima pasticceria di Cattolica, fondata nel 1948, è diventata ufficialmente Bottega Storica della Regina. Ieri mattina è avvenuta la consegna della targa alla Pasticceria Canasta da parte del vice sindaco Alessandro Belluzzi e del presidente della delegazione di Confcommercio Cattolica, Giacomo Badioli. A riceverla il pasticciere Marco Ercoles con il figlio Alessandro, di fatto la terza generazione impegnata nell’attività di via Risorgimento. Una storia di famiglia,infatti, quella della pasticceria Canasta, fondata da Enrico, padre di Marco, con la moglie Assunta e lo zio Remo. "Tutti noi siamo entusiasti e felici per questo riconoscimento _ dice Alessandro Ercoles _ da sempre siamo impegnati costantemente a portare avanti e mantenere la tradizione. Ci dispiace che chi c’è stato prima di noi non abbia potuto ritirare questo riconoscimento, ma siamo sicuri che ne sarebbe stato felice e orgoglioso. La targa di Bottega Storica è un premio alla costanza e all’impegno che mettiamo ogni giorno". Giacomo Badioli sottolinea: "Siamo contenti di avere accompagnato la pasticceria Canasta nel percorso per ottenere questo meritato premio, che va a suggellare quello che al Canasta è scritto già nell’insegna, ovvero la storicità, che si unisce alla grandissima passione della famiglia Ercoles, impegnata in questa attività da tre generazioni".

Luca Pizzagalli