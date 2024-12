Pasticceria Garden di Morciano introduce un robot trasportatore per migliorare il servizio

Tra i tavolini della pasticceria Garden di Morciano, c’è un nuovo cameriere. Silenzioso ma efficiente, è pronto a dare man forte al personale. Aiutandolo a servire ai clienti del noto locale della Valconca delizie come pasticcini, brioches e tanto altro ancora per soddisfare il piacere del loro palato e rendere, se possibile, l’esperienza di una semplice merenda o di una colazione ancora più divertente.

Dai giorni scorsi, tra i profumi di dolci appena sfornati, si muove allegro e instancabile il nuovo aiutante: un robot trasportatore all’avanguardia, pronto a rivoluzionare l’esperienza del servizio per clienti e personale. Come spiegano i responsabili dell’azienda, "la pasticceria Garden è da sempre un punto di riferimento per la qualità delle sue paste e la cura artigianale che accompagna ogni prodotto". Con questa scelta pionieristica, l’azienda "dimostra ancora una volta di essere un passo avanti, non solo nel gusto, ma anche nella capacità di evolversi con i tempi".

Il nuovo robot trasportatore, discreto e simpatico, si muove autonomamente nel locale per supportare il personale nelle operazioni di servizio. Concepito non per sostituire lo staff, anzi per supportarlo e alleggerirlo, rendendo il lavoro più semplice e gratificante, e assicurando che il cliente possa godere di un’esperienza impeccabile, con minori attese e con un tocco di spettacolo.

"Abbiamo deciso di investire in questa tecnologia per offrire un servizio ancora più efficiente ai nostri clienti e per dare al nostro staff la possibilità di concentrarsi sulla qualità e sull’attenzione al cliente" spiega Claudio Castigioni, titolare della pasticceria Garden, da anni punto di riferimento per i più golosi in Valconca e non solo ma anche fornitore di paste artigianali. "Siamo orgogliosi di essere tra primi a introdurre una novità così interessante nella nostra comunità".

Il robot trasportatore, fornito dalla società Dynamics, specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, è già operativo. "È straordinario vedere come la tecnologia possa integrarsi senza frizioni con la tradizione di un’attività storica come la nostra" aggiunge il titolare.

Secondo l’azienda che ha messo a disposizione il cameriere-robot, "questa innovazione non è solo un vantaggio per la pasticceria Garden, ma rappresenta un esempio di come le attività locali possano crescere e migliorare grazie alla tecnologia. Si tratta, d’altra parte, di una invenzione made in Italy, e anzi fortemente legata al territorio della Valconca. La Dynamics ha infatti sede a Cattolica e si occupa di supportare la digitalizzazione delle imprese del territorio e di contribuire al loro successo".