Pastore tedesco salvato dal canile ‘arruolato’ dalla polizia locale

Dopo Zico nel corpo di Polizia locale di Riccione entra una nuova unità cinofila. Si tratta di Dark, pastore tedesco recuperato dal canile gestito dall’associazione ‘Konrad Lorenz e l’uomo incontrò il cane’, presieduta da Massimiliano Lemmo. Il quattro zampe di due anni e mezzo, ospitato nella struttura di viale Piemonte in seguito a una rinuncia di proprietà, i mesi scorsi è stato preso in cura da un operatore della Polizia locale e dagli istruttori ed educatori del canile, che hanno fornito tutte le competenze tecniche di conoscenza del comportamento animale.

Durante il percorso di avvicinamento Dark ha subito dimostrato grande interesse, affiatamento e riconoscenza, aumentando costantemente l’affezione. Positivo anche l’approccio con la famiglia dell’operatore, che ha messo il cane a contatto con i bambini per rassicurarlo, tanto più che seguirà il collega anche a casa quando non sarà in servizio. Da ieri, pertanto, Dark è presente al Comando col suo conduttore, l’assistente Marco Natili. I prossimi mesi, fuori regione, frequenterà un percorso di addestramento per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Al corso di formazione si affiancherà un altro pastore tedesco che il Comando intende acquisire in uno specifico allevamento, così come in passato era stato per Ziko, per costituire un nucleo composto da tre unità cinofile.

ni.co.