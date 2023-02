Pastori tedeschi in fuga sull’A14 Studentessa si ferma e li salva

Due pastori tedeschi che vagavano, spaventati a morte, sull’autostrada, nella carreggiata sud. A trovarli, nel tratto compreso tra Cattolica e Pesaro, prima di un impatto letale con un’auto o un camion, è stata Eleonora, una studentessa riccionese. Che non ha esitato a tirare il freno a mano, fermandosi per chiedere aiuto ad altri automobilisti per rallentare il traffico e mettere così in salvo Bruce ed Hellas. Che alla fine sono tornati, sani e salvi, nella casa della loro padrona. Tutto comincia lunedì mattina. Nella casa di una veterinaria di Cattolica, Roberta Olivieri, ci sono degli operai che stanno facendo dei lavori. I due cani, Bruce ed Hellas, sono in giardino. "Un operaio ha inavvertitamente lasciato il cancello aperto - ha poi raccontato la veterinaria -. La femmina è corsa come un razzo fuori e il maschio, che è la sua ombra, dietro. L’operaio invano ha tentato di fermarli. Mi ha chiamata subito e durante la ricerca ci hanno riferito di averli visti vicino all’ingresso del casello dell’autostrada". L’intuizione si rivela corretta: Bruce ed Hellas stanno infatti scorrazzando in A14, dirigendosi verso sud. Roberta e il marito iniziando a fare su e giù in macchina. Nel frattempo però Eleonora si è già imbattuta nei due pastori tedeschi. Accosta, scende dalla macchina, chiede e ottiene il soccorso di altri automobilisti per rallentare il traffico e apre lo sportello. I due cani, probabilmente abituati a viaggiare in auto, salgono immediatamente sui sedili. "A quel punto ha chiamato il canile di Riccione", racconta Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione K. Lorenz e l’uomo incontrò il cane. "Ci siamo offerti di raggiungerla all’uscita del casello di Pesaro ma Eleonora ha scelto di portarli da noi, tornando a Riccione con Bruce ed Hellas a bordo". Una volta raggiunto il canile di Riccione, sono iniziate le operazioni per rintracciare i proprietari dei cani. "Per fortuna avevano il microchip ed era stato registrato un numero di telefono collegato", racconta ancora Lemmo.