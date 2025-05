Patente ritirata, finge di averla persa e si rimette alla guida

Pensava di farla franca, ma gli incroci di dati e i controlli capillari della polizia locale di Rimini lo hanno smascherato. Protagonista della vicenda è un uomo di 64 anni, denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso alla guida con una patente ottenuta con una falsa denuncia di smarrimento. Il sotterfugio messo in campo dall’uomo è stato infatti smascherato grazie agli approfondimenti svolti dal personale della polizia locale e ora la sua situazione si complica notevolmente.

Il caso ha avuto origine circa un mese fa, quando il 64enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rivabella, causando tra l’altro l’abbattimento di un cartello stradale. Intervenuto sul posto, il nucleo infortunistica della polizia locale aveva sottoposto l’uomo all’alcol test, rilevando un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Come previsto dalla legge, era scattato il ritiro immediato della patente e la contestazione della violazione per guida in stato di ebbrezza.

Nonostante il provvedimento, il giorno successivo il 64enne si era recato nella caserma dei carabinieri, dove aveva denunciato falsamente lo smarrimento della patente. Grazie a quella dichiarazione era riuscito a ottenere prima un permesso provvisorio di guida, poi una nuova patente sostitutiva. L’irregolarità è emersa grazie a un attento controllo incrociato dei dati informatici e dei verbali da parte degli agenti del distaccamento di Viserba. Scoperto l’inghippo e ricostruita l’intera vicenda, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per falsità ideologica. Accusa che si somma a quella precedente, dovuta alla guida in stato di ebbrezza, e che complica non di poco la sua situazione dal punto di vista giudiziario.

L’episodio si inserisce nel quadro generale di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, messo in campo dalla polizia locale di Rimini, con controlli e posti di blocco lungo le strade principali, specialmente durante il fine settimana. Controlli che saranno intensificati con l’approssimarsi dell’estate, con un focus particolare su quelli che sono considerati i luoghi della movida riminese e una attenzione alle nuove misure dal codice della strada.