Patente sospesa a chi viene beccato al volante con lo smartphone

Arrivano nuove regole per gli automobilisti sul Titano. Sono quelle che avranno effetto per mano del decreto che modifica il codice stradale sammarinese. A finire nel mirino, proprio come nella vicina Italia, sarà chi alla guida non userà correttamente il telefonino. Proprio allineandosi con i vicini di casa taliani, verrà sospesa la patente a chi verrà sorpreso a telefonare, o comunque a utilizzare lo smartphone, senza gli apparecchi di cui l’auto è dotata. Le nuove regole hanno un occhio attento anche ai limiti di velocità. Perché se è vero che le sanzioni, per chi quei limiti li supera, diventeranno più lievi per chi non spinge troppo il piede sull’acceleratore, diventeranno invece ben più pesanti per chi lì supererà in maniera elevata.

"Nel rispetto del principio di gradualità – si legge nel decreto – delle sanzioni in proporzione alla gravità dell’illlecito". Allora, se il limite viene superato fino a 10 km orari la sanzione è di prima categoria, cioè da 100 a 350 euro. Se si va dai 35 km orari in su scatta la sanzione di seconda categoria dai 200 ai 650 euro. Se il limite è superato sino a 60 km orari "la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria – si legge – raddoppiata fino al massimo". Da 500 a 1.000 euro che raddoppiano in caso di recidiva. Novità anche per la guida senza assicurazione: il reato che viene depenalizzato. Non si parla, quindi, più di una sanzione penale, ma amministrativa. Quindi, chiunque si mette in auto su una vettura sprovvista di assicurazione potrà essere punito con l’immediato ritiro della carta di circolazione. L’auto verrà posta a fermo temporaneo amministrativo e verrà custodita in un’officina o in un posto comunque autorizzato. E ci resterà fino a quando il proprietario non avrà stipulato un contratto di assicurazione. Poi c’è la multa: fino a 2.000 euro. Che potrebbe raddoppiare nel caso in cui il propietario dell’auto fosse recidivo. Questo nell’arco di cinque anni dalla data della prima infrazione.

Occhi più attenti anche a come si comportano gli automobilisti percorrendo le rotonde. A come dare le precedenze, se tenersi a destra o a sinistra e poi l’uso delle frecce. Per chi sbaglia le multe sono salate con sanzioni che possono andare da 200 a 650 euro. Il decreto delegato che modifica il codice della strada preve anche pochissima tolleranza per quel che riguarda l’alcool per i minori alla guida di veicoli e per i neopatentati.