Patentino di allenatore revocato a James

La Federcalcio di San Marino ha revocato il patentino da allenatore Uefa C a Steven Raul James, 27enne sammarinese condannato in Italia in via definitiva alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata su minori, per fatti avvenuti nel 2021 in un Football Camp di Carpegna. Ora in carcere ai ’Casetti’ di Rimini. Una revoca del patentino deliberata il 27 agosto scorso dal consiglio federale della Federcalcio del Titano e avvenuta insieme alla cancellazione di James dall’albo del settore tecnico della Fsgc.

La Federcalcio, subito dopo l’arresto del giovane sammarinese avvenuto a fine agosto a Riccione, aveva subito "condannato fermamente qualsiasi forma di abuso, ancor più se perpetrata verso soggetti fragili come i minori – scrivevano allora – In questo senso, dal 2019 la Fsgc aderisce ai programmi di Child safeguarding promossi da Uefa e Fifa, avendo pubblicato una propria policy interna ed implementato nel proprio Sistema licenze più di un meccanismo a tutela dei minori, nonché corsi di formazione obbligatori per il personale abilitato ad esercitare la figura di tecnico o allenatore dei settori giovanili".

Una vicenda, quella di James, che ha scatenato una vera e propria bufera sul Titano. Portando a scendere in piazza, solo qualche giorno fa, anche un gruppo di genitori riuniti in un comitato. "Chi sapeva perché non ha parlato? Dobbiamo avere la garanzia che quando lasciamo i nostri figli nelle scuole e nei centri estivi siano posti sicuri", dicono in coro mamme e papà.