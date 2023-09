Patrimonio dell’Unesco:. Onferno ci spera

Le Grotte di Onferno potrebbero diventare patrimonio mondiale dell’Unesco. A renderlo noto è il sindaco di Gemmano Riziero Santi che in un post su Facebook spiega: "Il 20 settembre potrebbe essere una data storica per Gemmano. E’ il giorno in cui ventuno diplomatici di ogni parte del mondo si pronunceranno a Riyad (capitale dell’Arabia Saudita) sul riconoscimento alle Grotte di Onferno come Patrimonio mondiale Unesco. Il condizionale è d’obbligo perché sarà necessario il voto favorevole di almeno 14 rappresentanti degli Stati componenti la commissione internazionale". Il sito naturalistico di Onferno, ricorda Santi, fa parte "del sistema delle aree carsiche e gessose emiliano romagnole, candidate al titolo, dove Onferno si presenta, con relazione tecnica positiva, come punto di forza per qualità e interesse del sito".