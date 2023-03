"Pattinaggio e bar, cerchiamo nuovi gestori"

La giunta Angelini tira una riga sull’impianto del pattinaggio in centro, affacciato sul viale Milano. Si cambia dopo le pesanti polemiche del passato. Fu il Pd a contestare le modalità di assegnazione dell’impianto, composto da pista e bar del Giardini, della precedente amministrazione alla Polisportiva comunale. Per i dem quella modalità dava libertà alla Polisportiva di scegliere un gestore a cui affidare il bar senza fare un bando pubblico anche se la struttura è di proprietà della comunità. Oggi in via Vittorio Emanuele II hanno deciso di cambiare passo e aprire la gestione alla migliore offerta che arriverà attraverso due distinti bandi.

In questo momento l’impianto non ha un gestore. La concessione è scaduta lo scorso 31 dicembre e la Polisportiva comunale ha deciso di non avanzare la richiesta di proroga. Dunque né la pista, né il bar dei Giardini in questo momento hanno una società che li gestisca. "Abbiamo deciso di andare a bando - premette l’assessore allo Sport Simone Imola -. Ma non faremo come l’amministrazione precedente che aveva deciso di considerare unico il complesso (pista più bar). Noi lo divideremo in due bandi. Il primo, a breve, per la pista di pattinaggio, poi il Patrimonio e non il settore Sport, metterà a bando l’attività del bar dei Giardini". In passato, invece, fu la Polisportiva a cercare in autonomia un gestore per il bar che si trova in una posizione centralissima a due passi dall’isola pedonale.

La giunta Angelini ha preferito resettare la situazione. Il primo bando pubblico sarà quello per la pista che misura 40 metri per 20, ed è dotata di impianto di illuminazione. "Dovremo fare tutto molto velocemente perché la bella stagione si avvicina e per allora vorremmo avere un nuovo gestore affinché l’impianto funzioni a dovere". A chi si presenterà verrà chiesto un canone annuale di 2.900 euro. La futura concessione durerà tre anni, con la possibilità di una proroga fino a due anni. Tempi limitati perché la giunta sta lavorando sulla rigenerazione dell’intera area centrale e non vuole legarsi le mani nella progettazione con impianti ‘bloccati’ per troppo tempo. Inoltre la concessione prevede l’utilizzo gratuito della pista di pattinaggio per eventi e manifestazioni promosse o patrocinate dall’amministrazione comunale per un massimo di 15 giornate annuali anche tutte concentrate nella stagione estiva. Per il bar dei Giardini si attende un secondo bando con l’amministrazione che andrà a chiedere un canone congruo all’attività di somministrazione che si può fare in una zona centrale come quella dei Giardini Montanari.

Andrea Oliva