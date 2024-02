Pattinatrice nel mirino. Sbaglia la manovra e viene aggredita. Preso l’assalitore

I colpi di clacson e le offese urlate attraverso il finestrino. L’auto che fa inversione bruscamente e quel ragazzo fuori di sè dalla rabbia che la insegue nel traffico, costringendola a inchiodare. Poi il calcio alla portiera posteriore e il vetro che va in frantumi, mentre nell’abitacolo una bimba di nove mesi piange a dirotto. Questo l’incubo che si è materializzato davanti agli occhi di Sara Venerucci, 33 anni, pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle. Era il pomeriggio del 31 ottobre scorso sul lungomare di Rivabella. Venerucci fu travolta in pieno dalla reazione selvaggia e spropositata di un’automobilista alla guida di una Opel bianca. Tutto per un motivo futile e banale: una piccola disattenzione al volante che per poco non aveva portato le due macchine a scontrarsi.

Cose che possono succedere, quando si è in mezzo al traffico. Una svista che quel giorno ha fatto però perdere la testa al conducente della Opel, costringendo la Venerucci a vivere dei minuti di autentico terrore. A distanza di quasi quattro mesi da quell’episodio, grazie alle indagini svolte dai poliziotti delle Volanti e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, è stato possibile risalire all’identità dell’automobilista. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, italiano, residente a Rimini. E’ difeso dall’avvocato Luca Montebelli e al momento nei suoi confronti sono state formulate due ipotesi di reato: violenza privata e danneggiamento aggravato. L’indagine si è messa in moto subito dopo la denuncia, a carico di ignoti, presentata dalla Venerucci. Gli agenti sono risaliti al 26enne dopo aver acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, presenti nella zona del lungomare. Per giorni, le riprese sono state setacciate minuziosamente dal personale della Questura, il quale alla fine è riuscito a estrapolare il numero di targa della vettura a bordo della quale si trovava l’assalitore, poi allontanatosi in fretta e furia dal lungomare.

Era stata proprio la pattinatrice - campionessa del mondo nel 2010, 2011 e 2012 insieme al collega Danilo Decembrini - a raccontare la sua disavventura su Facebook, rivolgendo anche un appello a dei possibili testimoni. "Ero in auto con la mia figlia piccola, di 9 mesi". A un certo punto la bimba è scoppiata a piangere "e io per guardare cosa le era successo ho sbandato, finendo in parte sulla corsia opposta". Così la campionessa ripercorre il pomeriggio di ordinaria follia. In quel momento sulla carreggiata opposta viaggiava un’altra auto, una Opel di colore bianco, "che per evitare l’impatto ha dovuto sterzare". L’uomo alla guida della Opel ha suonato il clacson più volte, per protestare. Pareva finita lì, "invece lui mi ha seguito, mi ha sorpassato e poi mi ha bloccato la strada ed è sceso dall’auto per venire a picchiarmi". "Presa dal panico – continua la Venerucci – sono riuscita a ripartire e a scappare passando alla sua destra". Ma l’uomo è riuscito comunque "a tirare un calcio contro la portiera posteriore della mia macchina, ammaccandola e mandando in frantumi il vetro". Lorenzo Muccioli