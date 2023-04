Patto con la Finanza per tutelare i soldi del piano resilienza

Ieri mattina nella sede del Comune di Coriano, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il comandante provinciale della guardia di finanza, Alessandro Coscarelli e il sindaco Gianluca Ugolini (in foto) , finalizzato all’implementazione dell’efficacia del sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere in corso di realizzazione finanziati con le risorse del Pnrr. L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr, prevede nello specifico che il Comune di Coriano ponga a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia.