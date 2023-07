Patto dei piccoli Stati con il Liechtestein

Il ministro per la Giustizia del Principato del Liechtenstein, Graziella Marok-Wachter, è stata ieri in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. L’ospite è stata accolta a Palazzo Begni dal segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini e si è intrattenuta in un incontro privato, alla presenza del Segretario agli Esteri, Luca Beccari. A seguire l’incontro bilaterale. "Un incontro – riferiscono dalla Segreteria – molto cordiale e costruttivo durante il quale si è discusso di temi cari ad entrambi i Paesi e si è affermata l’importanza della cooperazione in ambito giudiziario". "Le sfide internazionali dei piccoli Paesi della famiglia europea sono tutte molto simili – ha spiegato il Segretario Ugolini – ed è determinante discuterne insieme per trovare soluzioni che consentano percorsi simili e proficui e condividere esperienze, conoscenze e buone pratiche per migliorare i sistemi giudiziari e garantire un accesso equo alla giustizia. Il Liechtenstein è un prezioso alleato per promuovere la tutela dei diritti umani, la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza nell’ambito giudiziario. Appuntamenti come questi rappresentano un’opportunità unica per approfondire la collaborazione internazionale e per identificare quelle aree di cooperazione che possano portare benefici reciproci ai rispettivi sistemi". In considerazione dell’interesse emerso sul tema del trust e dei rapporti fiduciari ha partecipato agli incontri odierni anche il presidente della Corte per il Trust di San Marino Andrea Vicari. La visita si è conclusa a Palazzo Pubblico con l’udienza pubblica concessa dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini in onore dell’ospite. Il ministro Graziella Marok-Wachter davanti ai Reggenti ha parlato di una giornata di colloqui molto interessati e proficui sulle sfide del panorama giudiziario presentando le peculiarità del sistema del Liechtenstein e l’impegno del Principato "per la tutela dei diritti umani, la lotta alla corruzione e la promozione della trasparenza e dell’equità in ambito giudiziario". Molti i punti in comune fra i due Paesi presentati dal ministro Marok-Watcher che ha ribadito come abbia ritenuto molto interessante il confronto.