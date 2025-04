Patto di ferro con Vicenza. Ieg, si lavora al rinnovo

"Squadra che vince non si cambia". Con questo spirito, Rimini Congressi e Vicenza Holding si avviano a rinnovare i patti parasociali relativi alla loro partecipazione nel capitale sociale di Ieg – Italian Exhibition Group. I patti, scaduti formalmente di recente, non segnano affatto una rottura nei rapporti tra i due principali azionisti della società fieristica nata nel 2016 dalla fusione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza. Anzi, entrambe le parti confermano la volontà di proseguire lungo un percorso di collaborazione solido e strategico.

Come comunicato dalla stessa Ieg in una nota ufficiale, le due holding – che rappresentano rispettivamente i soci territoriali di Rimini e Vicenza – hanno già avviato le trattative per un rinnovo degli accordi, "nell’ottica di un convinto sostegno alla crescita e alle strategie di Ieg, e in continuità con lo spirito costruttivo che ha caratterizzato lo scorso triennio".

La conferma arriva anche dal Chief corporate officer della società, Carlo Costa, che precisa: "Non ci sono criticità in corso, si tratta esclusivamente di un passaggio tecnico, consigliato dai legali, per adempiere in modo corretto agli obblighi informativi imposti dalla normativa vigente, in particolare quelli relativi alla trasparenza verso la Consob".

Costa sottolinea inoltre che l’assetto societario resta stabile: Rimini Congressi mantiene una quota del 49,3% del capitale sociale, ma detiene il 56% dei diritti di voto. Vicenza Holding, invece, detiene il 19% del capitale e il 21,5% dei diritti di voto. Una configurazione che, finora, ha garantito equilibrio e operatività efficace, supportando lo sviluppo di Ieg sui mercati nazionali e internazionali. Il passo successivo sarà l’assemblea dei soci, già convocata per martedì 29 aprile. In quell’occasione, sarà formalizzato l’iter per il rinnovo dei patti parasociali e verranno definiti i termini della nuova intesa, che, con ogni probabilità, manterrà l’impostazione attuale, rafforzando però ulteriormente la governance condivisa.

Ieg, quotata alla Borsa di Milano, continua così il suo percorso di consolidamento come uno dei principali player fieristici italiani.