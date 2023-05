Patto di ferro tra Comune e Luce sul Mare

Inedita partneship quella stretta tra il Comune e Luce sul Mare. Una struttura che, in oltre quarant’anni di storia, "ha portato la cura della fragilità su una dimensione nuova e innovativa, ponendo sempre la persona davanti al paziente, rappresentando un esempio positivo e una testimonianza culturale preziosa per tutta la comunità di Bellaria Igea Marina". sottolinea l’amministrazione comunale.Il Comune ha ufficialmente aderito, in qualità di partecipante istituzionale, alla Fider - Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione: il passo formale è stato compiuto l’altro ieri con il voto favorevole espresso all’unanimità dal consiglio comunale.

Una seduta straordinaria che l’amministrazione ha convocato quale gesto simbolico presso i locali di Luce sul Mare, società cooperativa sociale che diede vita a Fider nel 2010. Una fondazione di matrice scientifica, creata allo scopo di dare un giusto seguito alle esperienze maturate da Luce sul Mare nella gestione dei servizi a sostegno della disabilità e nel campo della riabilitazione. "Siamo orgogliosi che la nostra amministrazione abbia compiuto un passo il quale lega ulteriormente la città a Luce sul Mare", commenta il sindaco Filippo Giorgetti.