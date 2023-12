Patto per il lavoro contro le infiltrazioni

L’amministrazione di Cattolica è tra le prime in Italia a firmare con le organizzazioni sindacali il protocollo di intesa per la qualità, legalità e tutela dei lavoratori, valido per tutti gli appalti dei lavori pubblici nel territorio. Con la sigla messa ieri tra sindacati e il vice sindaco Alessandro Belluzzi, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e il dirigenti Baldino Gaddi, il Comune si impegna, in qualità di stazione appaltante, a inserire nelle procedure di affidamento e assegnazione per l’esecuzione dei lavori, clausole che diano applicazione ai contenuti del protocollo nell’ottica di contrastare al massimo i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.

"Cattolica è tra i primi comuni di Italia a firmare un patto così importante con le organizzazioni sindacali nel settore delicato degli appalti pubblici – commentano il vice sindaco e assessore al Lavoro, Alessandro Belluzzi e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Nella nostra città sono in corso tanti cantieri pubblici, stiamo profondendo tanti sforzi per riqualificare Cattolica. Ma abbiamo voluto farlo impegnandoci a mettere in atto strumenti a garanzia di principi cardine come legalità, qualità e sicurezza del lavoro in un’ottica di contrasto ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata".