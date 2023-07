Patto per il lavoro tra Italia e San Marino

Dagli oltre settemila lavoratori frontalieri che ogni giorno varcano i confini della Repubblica, agli investimenti in Italia di grandi aziende di proprietà sammarinese. Il lavoro al centro della visita ufficiale a San Marino del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali italiano Marina Calderone, ricevuta ieri sul Titano dal segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini. La giornata istituzionale si è aperta con l’incontro ufficiale bilaterale a Palazzo Mercuri. "Costruttivo il dialogo delle due delegazioni, utile a evidenziare – riferiscono dalla Segreteria – i numerosi aspetti positivi del rapporto Italia-San Marino legati all’economia del lavoro". Il Segretario Lonfernini ha ricordato la comunanza sulle posizioni espresse negli organismi internazionali, primo fra tutti l’Ilo, l’organizzazione internazionale del Lavoro. Lonfernini ha illustrato alla ministra come grazie alle politiche messe in atto in questi anni di governo, San Marino possa vantare oggi un tasso di disoccupazione che si attesta al 31 maggio 2023 su un 2%. Tra le iniziative presentate dal Segretario quelle per la gestione e il superamento dell’emergenza sanitaria, la legge sul lavoro agile, gli interventi per favorire l’occupazione e l’ingresso nel mondo del lavoro, e la riforma che ha riordinato le norme in un unico testo introducendo numerose e importanti novità. Dal Segretario la proposta "di istituzione di un osservatorio sul lavoro, in grado di supportare le scelte e le migliori pratiche nell’interesse reciproco dei lavoratori". Apertura e interesse sono stati manifestati da parte del ministro Calderone per avviare l’osservatorio proposto e determinarne la composizione. Ha ricordato come abbia immediatamente accettato di visitare San Marino ritenendo "di grande importanza la certificazione del valore di un rapporto antico che lega due Stati con diverse prerogative, ma estremamente uniti". Il ministro ha ribadito come il confronto, "determinante per comprendere quali siano le opportunità per rendere ancor più strutturale il rapporto Italia-San Marino in materia di lavoro, sia favorito da una amicizia storica che esiste nei fatti e non solo sulla carta". La giornata si è conclusa con l’udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e dele Tonnini. Il ministro Calderone è stata insignita dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari dell’onorificenza di Sant’Agata.