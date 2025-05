Patto San Marino-Italia per la Consolare

Il progetto per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della consolare San Marino-Rimini è sul tavolo, pronto per la fase finale. Ieri il segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, accompagnato da una delegazione rappresentativa delle segreterie di Stato Esteri e Industria, ha partecipato ad un primo tavolo politico-tecnico presieduto dal sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, Tullio Ferrante, con il coinvolgimento di Anas. "Prosegue con convinzione e spirito di collaborazione – ha spiegato Ciacci – il percorso condiviso con Rimini e Coriano relativo al progetto di riqualificazione della superstrada Rimini-San Marino. Ringrazio il sottosegretario Ferrante e Anas per l’incontro produttivo e concreto" nel quale si è parlato anche del cronoprogramma dei lavori e della "volontà di accelerare".

L’incontro giunge dopo la visita di Ferrante in aprile a San Marino. "Come promesso in quell’occasione – spiega il sottosegretario – ho voluto convocare un tavolo con Anas per raccogliere le istanze sammarinesi sul piano delle infrastrutture e dei trasporti, nello spirito di dialogo e cooperazione che unisce i nostri due Paesi". In particolare, "la Ss72 – ha aggiunto Ferrante – rappresenta un asse fondamentale per la mobilità delle persone e delle merci tra Italia e San Marino. Con Anas lavoreremo per ottimizzare il progetto definitivo di ammodernamento, attualmente nelle sue fasi finali, individuando eventuali margini di intervento migliorativi atti a garantire una circolazione più sicura e scorrevole e a potenziare una connessione transfrontaliera strategica, nel rispetto delle tempistiche già definite". L’onorevole detta anche i tempi. A giugno è previsto l’avvio della Conferenza dei servizi, per arrivare entro fine anno all’approvazione del progetto definitivo. Il progetto prevede sommariamente l’eliminazione dei semafori con la creazione di ampie rotonde negli snodi principali. "Continuerò a seguire da vicino il tema dell’ammodernamento della Ss72, riservandomi di convocare un nuovo tavolo per favorire l’individuazione di soluzioni condivise" chiude il sottosegretario italiano. Si punta a far partire i lavori nel 2027.