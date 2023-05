Patto tra amministrazione e associazioni: nasce il tavolo tecnico per il piano urbanistico

Con la partecipazione delle principali associazioni di categoria del settore economico-produttivo, a Riccione nasce il ‘Tavolo tecnico’, che verrà coinvolto nel predisporre tre regolamenti (edilizio, dei dehors e igienico sanitario) e i progetti strategici di rigenerazione urbana e delle politiche di mobilità sostenibile. Come fa sapere la giunta che lo ha già approvato "il gruppo di lavoro verrà convocato di volta in volta per un confronto sulle attività". Oltre al dirigente Tecla Mambelli ne faranno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria. Intorno al tavolo siederanno Matteo Battista per Confartigianato, Andrea Maioli per Confesercenti, Alfredo Rastelli (nella foto) e Davide Celli per Confcommercio, Monica Lepri per Cna Rimini, Alfredo Monetti per Confindustria Romagna e Bruno Bianchini per Federalberghi. Come spiega l’assessore Christian Andruccioli, "il tavolo tecnico garantirà il diritto di partecipazione, avrà funzioni consultive, di proposta e di stimolo all’attività dell’amministrazione comunale. Nasce con l’obiettivo di coinvolgere i rappresentanti nella predisposizione del Piano urbanistico generale, dei nuovi regolamenti e dei progetti strategici di rigenerazione urbana e politiche di mobilità sostenibile".

Nives Concolino