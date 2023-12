Patto tra Comune e Ausl Romagna per gestire i servizi socio-sanitari

Una gestione associata dei servizi socio-sanitari tra l’Ausl della Romagna e gli enti locali del distretto di Rimini. Un’azione che punta a semplificare le decisioni, dare omogeneità alle attività su territorio e aumentare l’efficienza delle risorse. E quindi ammodernare ed efficientare il sistema sociale e sanitario. La quarta commissione consiliare del Comune ha approvato l’accordo interistituzionale per la gestione associata dei servizi socio-sanitari tra Ausl ed enti locali. "Un nuovo sistema di governance integrato per semplificare le decisioni e migliorare gli interventi", spiega l’assessore alle Politiche sanitarie Kristian Gianfreda, aggiungendo che il riassetto del sistema di governance, in particolare, riguarda il sostegno agli anziani non autosufficienti, il sostegno alle persone con disabilità e l’area della tutela minori.

L’idea è dunque di adottare un approccio integrato nel sistema di governo degli interventi sociali e sanitari, in modo che, per esempio gli assistenti sociali facciano riferimento allo stesso coordinatore: gli operatoti della Valmerecchia e quelli del comune di Rimini, così, "possono fornire all’utente la stessa risposta assistenziale nell’ottica di assicurare una uniformità tra i territori". L’accordo "stabilisce un assetto gestionale avanzato che valorizza il ruolo degli enti locali, affidando loro direttamente le funzioni e le risorse necessarie per gestire l’utenza e le problematiche, progettare gli interventi e controllarne l’attuazione – aggiunge Gianfreda – In questo modo facciamo sì che gli interventi siano il risultato di una visione d’insieme, globale, capace di rispondere alle diverse esigenze delle persone coniugando più ‘sguardi’ professionali". L’obiettivo è "ammodernare ed efficientare il sistema per coniugare competenze e servizi".