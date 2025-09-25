Patto tra Ente Cassa e San Marino Group

"Un Protocollo d’intesa per una collaborazione più stretta fatta di scambio di informazioni, monitoraggi e controlli periodici". E’ quello firmato tra San Marino Group e Ente Cassa di Faetano. A mettere nero su bianco Marco Beccari, presidente dell’Ente Cassa di Faetano e Assen Christov, presidente di San Marino Group spa, il veicolo utilizzato per l’acquisizione della banca. Nel documento si esprime "la volontà delle parti di collaborare – spiegano – per promuovere progetti di sviluppo per San Marino sul solco della tradizione che contraddistingue la storia dell’Ente Cassa di Faetano e riflette un impegno morale e di intenti. Questo protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data di permanenza in vita di Ente Cassa di Faetano e della partecipata Banca di San Marino spa".

"Il radicamento territoriale della Banca di San Marino – dicono Beccari e Christov – rappresenta un valore sostanziale condiviso della sua attività. La Repubblica di San Marino e le sue istituzioni, rappresentano un concreto punto di riferimento. L’attenzione alla comunità sammarinese, la volontà di contribuire allo sviluppo del Paese sono elemento essenziale. In tale ambito anche i piccoli azionisti sono un esempio concreto di collaborazione e integrazione con il territorio".

Con questo protocollo le due società riconoscono "l’importanza di promuovere congiuntamente i valori della storia, della cultura, del territorio e della solidarietà, impegnandosi a rafforzare il legame tra impresa, etica e comunità per valorizzare la storia e le tradizioni locali, sostenere attività culturali e sociali sul territorio, favorire iniziative di solidarietà verso persone e comunità svantaggiate, condividere valori etici e morali nel contesto imprenditoriale e promuovere una cultura d’impresa responsabile e sostenibile". Oltre a tutta un’altra serie di impegni.

"Indipendentemente – spiegano – dalla partecipazione azionaria di Ecf al capitale di Bsm, collaboreranno, per quanto possibile, nell’ambito di iniziative di sostegno e sviluppo del territorio". Per questo i rappresentanti dei rispettivi consigli di amministrazione "s’incontreranno su richiesta di una delle parti per condividere azioni comuni rivolte alla sanità, all’istruzione, alle persone e famiglie che hanno necessità di sostegno e quant’altro le parti riterranno utile e necessario sostenere".

Intanto, San Marino Group "ha già provveduto in sede contrattuale ad elargire un aiuto concreto per il sostegno delle attività dell’Ente per cinque anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa".