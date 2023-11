Patto tra Libera e Partito socialista: "Per un centrosinistra forte"

"L’organizzazione di un centrosinistra forte è da sempre un nostro obiettivo comune". Così, Libera e Partito socialista si stringono la mano pensando alle prossime elezioni. "Si tratta di un’intesa politica – dicono in coro – molto importante per lo scenario politico sammarinese. L’organizzazione di un centrosinistra forte è da sempre obiettivo comune delle due forze politiche e questo lavoro sinergico si inserisce proprio in tale contesto". Il percorso intrapreso insieme "è solo l’inizio per poi ampliare il confronto a tutti coloro che si riconoscono nei valori progressisti, socialisti e riformisti – dicono – al fine di definire un’area di riferimento che possa costituire la prossima maggioranza finalmente a matrice riformista".

Inoltre Libera e Ps, hanno rimarcato l’urgenza "di impegnarsi per provare a dare risposte alle attuali emergenze del Paese: gestione del debito, sanità, carovita, territorio e giustizia sociale. In questo senso proporremo una iniziativa comune nel prossimo Consiglio grande e generale proprio sui temi di più stretta attualità come l’aumento dei tassi di interesse sui mutui, l’aumento dei prezzi, la politica dei salari e l’emergenza casa". Prosegue quindi il percorso di riorganizzazione della sinistra sammarinese "e oggi un passo molto rilevante è stato fatto e questo ci rende orgogliosi".