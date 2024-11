Patto tra negozianti per tenere vivo il centro

L’unione fa la forza ed i commercianti del centro di Cattolica, coordinati e guidati dalla pasticceria e cioccolateria Staccoli, hanno dato vita a un’interessante e creativa iniziativa per favorire gli acquisti di Natale attirando in città ancor più famiglie, grandi e piccini. Arriva una caccia al tesoro, o meglio, una caccia alla golden card, in pieno stille ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’. "Passeggiando per le vie del centro, potrete riconoscere i negozi partecipanti grazie ad una grande tavoletta di cioccolato esposta sulla loro vetrina – spiegano gli organizzatori – un simbolo goloso che segna le tappe di questo percorso natalizio pieno di sorprese. La vera magia si nasconde all’interno delle tavolette di cioccolato che verranno donate ai clienti, dai commercianti aderenti, durante i loro acquisti natalizi. In alcune tavolette, personalizzate con il logo del negozio, potrebbe esserci un buono premio, un buono spesa, un regalo, oppure addirittura uno dei mitici Golden Ticket che daranno accesso poi alla giornata finale". E cosa riserva il destino ai fortunati che troveranno uno dei Golden Ticket? "Il 2 febbraio 2025 i cinque fortunati vincitori vivranno una giornata con visita guidata al museo del cioccolato alla pasticceria Staccoli, per poi deliziarsi con un pranzo gourmet, vincere premi e buoni shopping".

E in tutto questo la vera novità è la nuova significativa collaborazione tra una ventina di attività commerciali del centro cattolichino: "In un mondo che corre sempre più veloce – racconta Paolo Staccoli, maestro pasticcere e cioccolatiere – abbiamo voluto creare un Natale che facesse tornare tutti un po’ bambini. Vedere tanti commercianti di Cattolica unirsi in questo sogno è la dimostrazione che la magia delle feste esiste davvero, soprattutto quando si lavora insieme per crearla, e noi ne siamo orgogliosi".

Luca Pizzagalli