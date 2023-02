Patto tra sindaci per rilanciare il turismo

Un nuovo sito, tanto materiale pubblicitario, ma soprattutto un primo grande passo verso il marketing turistico mare-entroterra con 11 Comuni, dalla costa alla collina, che si sono uniti per lanciare turisticamente la ‘Valle delle vacanze’, in piena sinergia con la costa. I primi materiali frutto del progetto saranno presto in distribuzione e contribuiranno alla promozione della Valconca su mercati nazionali e internazionali, a partire dalla fiera B2C di Monaco in programma questo fine settimana. Alla presenza degli 11 sindaci, degli assessori coinvolti nel gruppo operativo, dei rappresentanti delle categorie e della Camera di Commercio, sono stati illustrati dal professor Alessandro Sistri e dai tecnici incaricati gli strumenti prodotti, il lavoro svolto per la loro realizzazione, le future fasi del progetto da svilupparsi nel biennio 2023-2024. Nell’introduzione dell’assessore Nicola Gabellini e negli interventi del presidente dell’Unione della Valconca Giogio Ciotti, del sindaco di Cattolica Franca Foronchi e del sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli, quale ente capofila che si doterà di uno specifico ‘visitor center’, si è sottolineata la reale portata e novità di vedere davvero unito in tale operazione di promozione l’ampio territorio della Valconca, che dal mare arriva fino all’area appenninica.

Durante la serata, al Teatro Massari di San Giovanni, sono state poi esposte le caratteristiche del sito ‘la Valle delle vacanze’ che presenta non solo le località coinvolte, ma anche le nuove linee di prodotto con le varie attività presenti e una serie di itinerari tematici, con i nuovi materiali utili alla promo-commercializzazione (cartoguida, pannelli, box per fiere). Con lo slogan ‘Valconca, bella fuori Romagna dentro’ si è sottolineata la volontà di inserirsi nell’ampia offerta curata da Visit Romagna, la cui direttrice Chiara Astolfi ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per costruire e comunicare un prodotto completo e ben strutturato. Infine l’assessore regionale Andrea Corsini si è complimentato per il lavoro svolto, ha illustrato alcune importanti novità a cui la Regione sta lavorando e ha espresso la volontà di continuare a collaborare ai progetti che riguardano la Vallata del Conca.

Luca Pizzagalli