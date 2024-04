Pattuglie dei vigili di notte sulle strade e contro la microcriminalità

I vigili di Rimini continueranno a fare le pattuglie di notte. La giunta ha approvato il rinnovo del progetto ’sicurezza urbana notturna’ per quest’anno e anche per il 2025, finanziandolo con 160mila euro (80mila annui). Il piano garantirà i turni degli agenti della polizia locale anche per la notte, dall’una alle 7 del mattino, per effettuare così maggiori controlli sulle strade e attività mirato nel contrasto alla microcriminalità. In dettaglio, i servizi notturni saranno garantiti dal giovedì alla domenica nel periodo dall’1 luglio al 31 agosto, mentre negli altri mesi dell’anno saranno effettuati tutti i weekend. Inoltre ci potranno essere turni anche in altre giornate, in caso di necessità o in occasione di particolari eventi. L’impiego dei vigili di notte sarà soprattutto – ma non solo – sulle strade, attraverso controlli e presidi mirati nelle zone dove si verificano più incidenti. Ma le pattuglie notturne saranno utilizzate anche per i controlli contro chi guida ubriaco o sotto l’effetto della droga, e (in estate) nelle attività di contrasto a pallinari e prostitute.