"Pattuglie su più turni per sorvegliare il nuovo tunnel della stazione e piazzale Carso"

Ora che è finalmente aperto al pubblico, "va presidiato con attenzione". Il questore di Rimini ha disposto un servizio di sorveglianza speciale per il nuovo tunnel della stazione, prolungamento del sottopasso che porta ai binari, che collega il centro storico alla zona mare. Il tunnel sbuca in piazzale Carso, dove è stato realizzato un padiglione di accesso con scale e rampe. Un intervento costato 8 milioni di euro, realizzato da Rfi (Rete ferroviaria italiana) sulla base dell’accordo con il Comune e la Regione. Un’opera attesa da anni, che ha ’abbattuto’ il muro della stazione che separava il centro storico dal mare. Ma adesso occorre evitare che diventi un ricettacolo di balordi e malintenzionati.

"Ci siamo attivati da subito – spiega il questore Olimpia Abbate – per garantire la sicurezza di quell’area. Ho firmato il giorno stesso dell’inaugurazione un’ordinanza, per disporre attività di controllo costante nel sottopasso e anche nell’area di piazzale Carso". Nella stazione di Rimini e in piazzale Battisti il presidio è costante, svolto da tutte le forze dell’ordine e anche dall’Esercito. Da qualche giorno polizia, carabinieri e vigili tengono d’occhio anche il nuovo tunnel e l’accesso in piazzale Carso. "Abbiamo predisposto un servizio specifico con i nostri agenti, la Polfer (la polizia ferroviaria), i carabinieri e la polizia locale, per effettuare a turno controlli nel sottopasso e in piazzale Carso dal mattino presto fino a mezzanotte, quando il tunnel viene chiuso".

"Per ora – precisa il questore – non ci sarà un presidio fisso, 24 ore su 24. Quello lo valuteremo più avanti, magari per i giorni di maggiore afflusso durante le festività natalizie e poi per la prossima stagione turistica. Ma intanto abbiamo iniziato a pattugliare la zona con frequenti passaggi durante tutta la giornata. Inoltre ci sono i controlli eseguiti direttamente da Rfi (Rete ferroviaria italiana) con propri addetti".