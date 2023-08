Paura a Domagnano, casa avvolta dalle fiamme

Una casa completamente avvolta dalle fiamme. E’ stato probabilmente l’incendio più importante degli ultimi anni a San Marino quello divampato giovedì notte a Domagnano. Sono riusciti a lasciare l’abitazione appena in tempo i proprietari di casa, marito e moglie, quando si sono accorti delle fiamme. Un incendio scoppiato alle 2 della notte tra giovedì e venerdì e che le forze dell’ordine sono riusciti a domare soltanto all’alba, lavorando anche per tutta la mattinata successiva. Fiamme e fumo erano ben visibili sin dalla Superstrada. Secondo una prima ricostruzione degli agenti sammarinesi, ad alimentare il rogo sarebbe stato il legname presente al primo piano dell’abitazione, dove pare si fosse un laboratorio di falegnameria. L’allarme è scattato immediatamente, ma le fiamme hanno agito in fretta ‘occupando’ ogni angolo della casa. A Domagnano i primi ad arrivare sono stati gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile, e poco dopo i rinforzi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Rimini con tre squadre e quattro mezzi messi subito al lavoro. A supportare le attività anche pattuglie della Gendarmeria e della Polizia Civile.

Ci sono volute diverse ore per avere la meglio sulle fiamme e ieri mattina gli agenti della sezione anticendio non si sono fermati allacciandosi all’idrante della rete statale poco lontano dall’abitazione. In via precauzionale sono state evacuate, sul momento, le abitazioni più vicine a quella avvolta dal fuoco. Ma presto quelle famiglie, passata la fase più critica, sono potute rincasare. Tanto lo spavento, ovviamente, non solo per i proprietari dell’immobile, ma anche tra i vicini svegliati nel cuore della notte. Ma, in generale, anche negli altri Castelli in tanti, per ore, si sono chiesti che cosa stesse succedendo, tanto era il fumo che si alzava in cielo in quella zona. Nelle ore successive, il segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti, ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco di Rimini e il comandante provinciale, Piergiacomo Cancelliere, per la piena collaborazione fornita alla Repubblica. In questa come in altre circostanze.

"Un impegno collettivo – scrive il partito Alleanza Riformista – che ha permesso di evitare una possibile tragedia. Ancora una volta le nostre forze dell’ordine hanno dimostrato profonda dedizione al lavoro e grande professionalità nel portare tempestivamente aiuto consentendo di eliminare situazioni di pericolo. Questo terribile episodio però deve farci riflettere sul tema della sicurezza".