Paura a Rimini, entra in auto col martello e tenta di rapinare una donna

Rimini, 29 luglio 2023 – Il martello puntato contro, le mani sul volante, impietrite per la paura. E di fronte a sé un uomo che impugnando l’arma sul sedile del passeggero le urlava di consegnargli soldi e sigarette, minacciandola di morte. Ha temuto il peggio, alle 13 circa di giovedì pomeriggio, una signora che stava accompagnando le proprie figlie dalla mamma, quando vicino alla stazione di Viserba giunta al parcheggio ha notato un uomo che, martello alla mano, tentava di rompere la catena di una bicicletta.

E’ partito tutto da qui, dal timore di una madre di mettere al sicuro le proprie figlie, perché quando la donna è scesa con le bambine per consegnarle alla madre, l’uomo di 45 anni avrebbe rivolto secondo le ricostruzioni le proprie attenzioni verso la famiglia, proferendo frasi rivolte alla bambina più grande. E’ stato a questo punto che la madre, intimorita, è tornata sui propri passi per spostare l’auto, temendo che quell’uomo avesse potuto prendersela con il veicolo.

La vittima della tentata rapina, però, non ha fatto in tempo nemmeno ad accendere il motore, che di lì a poco sul sedile del passeggero si è ritrovata davanti il 45enne, salito a bordo dell’auto con il martello in mano, sbraitando alla malcapitata di consegnargli appunto soldi e sigarette. E’ stato quindi al rifiuto della signora che il 45enne ha fatto seguire le minacce di morte.

Solo la prontezza di spirito della donna le ha permesso di abbandonare in fretta e furia il veicolo e di scappare trovando rifugio in un bar. Da lì è quindi arrivata la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine, con gli agenti della polizia di Stato che si sono precipitati sul posto e, grazie all’aiuto di un testimone, sono riusciti ad individuare il rapinatore, che ancora si aggirava nella zona dopo il tentato colpo.

Il 45enne è stato così sorpreso con ancora nello zaino il martello utilizzato per minacciare la signora ed è stato quindi arrestato per tentata rapina e porto abusivo di armi. Non solo, perché trasferito in Questura, il 45enne ha quindi iniziato ad essere aggressivo nei confronti degli agenti, arrivando a minacciare i poliziotti di morte, oltre a colpirli con calci e pugni. Il 45enne è stato quindi immobilizzato e posto in stato di arresto anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Trasferito nel carcere di Rimini, il suo arresto è stato quindi convalidato dal gip.