Paura a Verucchio: "Svegliati dai ladri in casa"

Svegliati nel cuore della notte dai ladri. Una notte da incubo per la famiglia Zanon a Villa Verucchio. Una delle figlie aveva messo la sveglia alle 5 per studiare e invece dei libri ha trovato i documenti del padre sparsi sul divano. è bastato poco alla famiglia per capire cos’era successo: erano entrati i ladri in casa. Hanno usato un trapano per fare un foro nell’infisso e aprirlo, poi una volta in casa hanno girato a caccia di soldi. "Ma noi non teniamo mai contanti in casa", spiega Thomas Zanon. Il bottino si è limitato a pochi euro contenuti nel portafogli e a un salvadanaio che la famiglia teneva da anni: circa 200 euro di monete. "Dormiamo al piano superiore, non abbiamo sentito nulla– prosegue Zanon – È la prima volta che ci capita, ed è stata un’amarissima sorpresa. Siamo molto spaventati, soprattutto al pensiero che chi si è introdotto in casa è rimasto dentro per diverso tempo con tutta la famiglia al completo". Oggi la famiglia Zanon farà denuncia ai carabinieri.

Gli ultimi dati presentati dalle forze dell’ordine parlano di un calo del 20 per cento dei furti in abitazione. Ma la paura c’è, ed è tanta. "Siamo vicini a chi subisce furti e visite indesiderate – dice l’assessore alla polizia locale Paolo Masini – Oltre alla videosorveglianza pubblica (il progetto finale del Comune è in dirittura d’arrivo) è opportuno provvedere alla sicurezza della proprietà privata installando telecamere, porte e finestre anti-intrusione".

m.c.