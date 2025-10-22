Paura al Rallylegend, lo Stato chiede i danni

Una bomba carta lanciata in mezzo al pubblico. Otto persone ferite e un 18enne finito in carcere. Ora lo Stato è pronto a costituirsi parte civile contro i responsabili dei disordini avvenuti durante l’ultima edizione del Rallylegend. La decisione è arrivata nell’ultima seduta del Congresso di Stato. Con tanto di delibera firmata, dopo i riferimenti dei segretari di Stato alla Giustizia, all’Industria e agli Interni. "Considerati – recita quella delibera – i recenti e gravi fatti occorsi durante la manifestazione del Rally Legend, che si è svolta dal 2 al 5 ottobre scorso", il Congresso di Stato "dà mandato all’Avvocatura dello Stato di verificare i presupposti per la costituzione di parte civile dell’Eccellentissima Camera nel procedimento penale relativo al lancio della bomba carta avvenuto durante la manifestazione, nonché ogni ulteriore iniziativa utile e o necessaria al fine di conseguire il risarcimento del danno di ogni natura subito dall’Eccellentissima Camera". Quindi non solo lo Stato di San Marino sta valutando di costituirsi parte civile, in primis nel processo contro il giovane marchigiano che ha lanciato una bomba carta in mezzo al pubblico (per questo è stato arrestato e rilasciato dopo 24 ore con una denuncia per utilizzo di prodotti esplosivi in luogo pubblico), ma anche chiedere i danni. Il Congresso, infatti, dà mandato all’Avvocatura dello Stato, anche di "valutare ogni iniziativa utile e necessaria, anche di natura giudiziaria, al fine di assicurare eventuali colpevoli alla giustizia, nonché ottenere il risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e di immagine subiti dall’Eccellentissima Camera in relazione ad ulteriori fatti e alle condotte tenutesi nel corso della manifestazione". Considerando che quell’espisodio pare non essere stato l’unico. Più di un danneggiamento è stato segnalato, a partire dall’incendio nell’area boschiva tra Canepa e Montecchio presumibilmente scatenato dal lancio di un bengala, esploso lungo il percorso della prova speciale ’La Casa’ del Rallylegend. Sulla questione tornano i segretari di Stato allo Sport e al Turismo, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati ai microfoni di San Marino Rtv. "Oltre al potenziamento degli steward e al monitoraggio con i droni – spiega Fabbri – è allo studio una revisione del decreto sicurezza che prevede pene più severe per i reati commessi durante gli eventi. L’obiettivo è tutelare l’evento e garantire che episodi simili non si ripetano". "Stiamo parlando del più grande evento del Paese – dice Pedini Amati sottolineando il valore turistico del Rallylegend – Pur condannando i comportamenti illeciti, invito le istituzioni a non danneggiare l’immagine della manifestazione con eccessivo clamore negativo".