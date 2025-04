Paura in centro a Rimini: albero cade e centra una ragazza in scooter / Video

Rimini, 30 aprile 2025 – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi su viale Vespucci, nel cuore di Marina Centro, a pochi passi da piazzale Fellini (video). Un grosso pino si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata, colpendo in pieno una giovane che stava transitando a bordo del suo scooter.

La ragazza, rimasta incredibilmente quasi illesa, è stata subito soccorsa da una pattuglia della polizia del Reparto prevenzione crimine di Bologna, presente sul posto per un servizio di controllo rafforzato in occasione del ponte del 1° maggio. Gli agenti hanno assistito in diretta alla caduta dell’albero e sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la giovane, allontanandola dall’area pericolosa, tra rami spezzati e cavi del filobus, che fortunatamente in quel momento non erano attivi.

L'albero è caduto in viale Vespucci: grande paura per una ragazza che stava passando in scooter ed è stata centrata (foto Migliorini)

La scooterista, sotto shock ma cosciente, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale "Infermi" per accertamenti: i medici hanno svolto tutte gli esami del caso per assicurarsi che stia bene. L’albero, nella sua caduta, ha anche danneggiato lievemente il retro di una Fiat Panda guidata da una donna, rimasta anche lei fortunatamente illesa.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, tecnici della Start Romagna, la polizia locale, la polizia stradale e altri mezzi di soccorso. La strada è stata immediatamente chiusa alla circolazione per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’albero.

Ancora da chiarire le cause del crollo: non si esclude che il forte vento delle ultime ore o una condizione precaria dell’apparato radicale abbiano contribuito al cedimento.