Paura allo stadio. Giocatore si accascia dopo uno scontro di gioco: è grave al ’Bufalini’

Uno scontro di gioco. Lui si sente male, accusa il colpo, ma poi si rialza. L’allenatore decide prudenzialmente di sostituirlo. Pochi minuti dopo, la grande paura: mentre è seduto in panchina Federico Masini perde i sensi e si accascia a terra. Momenti di panico ieri pomeriggio allo stadio di Verucchio, durante la partita del campionato di Promozione tra la squadra dei padroni di casa e quella dell’Edelweiss Jolly Forlì. Accade tutto nella ripresa, verso la fine della gara. Il Verucchio è in vantaggio per 2 a 0 sugli avversari. La partita ormai è chiusa. Al 35esimo minuto Masini, difensore di 33 anni arrivato in estate nella squadra dei rosanero dal Pietracuta, resta coinvolto in un scontro di gioco con un avversario. Prende una gran botta Masini. I compagni, lì per lì, temono si tratti di qualcosa di grave, ma poi il difensore si rialza. L’allenatore decide comunque di farlo uscire, visto quanto è appena accaduto, e lo richiama in panchina.

Passano tre minuti e Masini viene colpito da un malore. Perde i sensi e cade a terra. Il giocatore viene subito soccorso, nel frattempo l’arbitro sospende la partita. Tutti i giocatori, quelli del Verucchio e anche gli avversari dell’Edelweiss, capiscono che è successo qualcosa di molto grave e corrono verso la panchina. Nel giro di pochi minuti atterra in campo l’eliambulanza del 118. Sono momenti di grande paura, per chi è in campo e anche per gli spettatori che assistono spaventati ai soccorsi. Masini respira, ma è incosciente. Dopo averlo stabilizzato sul posto, i sanitari del 118 lo caricano sull’elicottero. Il giocatore viene trasportato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Ieri sera era ancora ricoverato, per fortuna non è in pericolo di vita. I medici l’hanno sottoposto a numerosi e accertamenti. Già lo scorso anno, sempre in seguito a uno scontro di gioco, Masini aveva accusato un malore.

"Siamo costantemente in contatto con i famigliari di Federico. Facciamo tutti il tifo per lui. Non vediamo l’ora di rivederlo e abbracciarlo", dice Claudio Fabbri, il presidente del Verucchio. Per la cronaca, la partita è ripresa dopo oltre mezzora per disputare gli ultimi minuti di gioco, con i padroni di casa che hanno vinto 2 a 0.

Manuel Spadazzi