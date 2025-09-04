Paura fuori dal Marquess bar: "Una scena di violenza assurda"

Un cameriere si muove veloce tra i tavoli del Marquess Lounge Bar di Rivazzura, rimettendo in ordine ciò che resta della serata precedente. È mattina presto e per un locale che vive soprattutto di notte, l’atmosfera è insolita: la calma piatta che segue una tempesta. La tempesta, in questo caso, è stata la rissa scoppiata qualche ora prima, nella notte tra martedì e mercoledì, proprio sulla strada davanti al Marquess. Un gruppo di sudamericani e alcuni ragazzi italiani si sono affrontati a calci e pugni, e in mezzo alla confusione è spuntato anche un coltello o forse il coccio di una bottiglia che ha ferito due di questi.

"Dobbiamo sbrigarci a sistemare tutto, non possiamo permetterci di restare chiusi. Sennò chi ci dà i soldi per pagare le tasse? Non di certo queste teste calde che vengono solo a cercare guai", allarga le braccia sconsolato il titolare del locale dopo essere riemerso dal retro del locale, dove era intento a rivedere le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che le forze dell’ordine gli hanno richiesto per le indagini. "Fin dal primo momento ci siamo messi a disposizione degli inquirenti – sottolinea il titolare –. Non appena ci siamo resi conto di quello che stava accadendo in strada, abbiamo chiamato subito ambulanza e forze dell’ordine. È successo tutto verso le due di notte: i clienti erano increduli, non sapevano come reagire davanti a quella scena così assurda".

Una furia improvvisa, durata pochi minuti, che ha lasciato dietro di sé sgomento e paura e anche qualche danno all’attività. All’arrivo dei militari però, dei sudamericani non c’era più traccia. Si erano già dileguati tra le viuzze strette di Rivazzurra. "Quelli non sono clienti del bar – precisa ancora il proprietario del locale –. Chi frequenta questo posto è gente a modo, e non vogliamo essere associati a certe persone. La rissa è esplosa in strada, proprio qui davanti, ma il mio bar e la gente che ci viene non c’entra nulla. Ci è capitato soltanto di trovarci in mezzo". Nel frattempo le forze dell’ordine sono al lavoro per visionare tutte le immagini delle telecamere della zona, cercando di fare chiarezza sull’accaduto e soprattutto identificare una parte delle persone implicate nella rissa, che nel frattempo si sono dileguate.

Federico Tommasini