Paura in viale Regina Margherita: minaccia i passanti con il coltello, 39enne bloccato dai carabinieri

Rimini, 2 febbraio 2025 – Momenti di paura ieri sera, intorno a mezzanotte, in viale Regina Margherita. A seminare il panico un uomo che si aggirava con un coltello tra le auto che passavano sul viale, minacciando le persone a bordo delle vetture. Alcuni passanti hanno dato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e alla vista delle divise l’aggressore ha buttato a terra l’arma ed è scappato. I militari l’hanno fermato dopo un breve inseguimento. L’uomo, un 39enne originario del Burkina Faso, era in evidente stato confusionale. I carabinieri l’hanno portato in caserma per l’identificazione e poi l’hanno rilasciato. I militari stanno indagando per capire i motivi dell’aggressione. Per il 39enne scatterà la denuncia, anche se al momento nessuno dei passanti ancora si è presentato in caserma.