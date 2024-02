Paura nel cantiere dell’albergo. Operaio cade da un ponteggio

Al lavoro in un albergo di viale D’Annunzio, cade dal ponteggio e si schianta a terra. Un operaio di 52 anni, coinvolto in un incidente avvenuto ieri nell’hotel Tiffany di Riccione, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo non risulta essere in pericolo di vita. Nella caduta, avrebbe riportato dei traumi alle gambe che hanno reso necessario l’intervento del 118.

L’allarme è scattato attorno alle 13.45. A quell’ora l’operaio stava lavorando su un ponteggio. Per cause ancora in fase di accertamento, a un certo punto avrebbe perso l’equlibrio. Il 52enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa tre metri schiantandosi al suolo e battendo con violenza le gambe. È rimasto a terra dolorante, mentre nel frattempo da viale D’Annunzio è partita immediatamente la telefonata ai soccorritori. Sul posto si è precipitata a sirene spiegate l’ambulanza del 118 insieme all’eliambulanza che è atterrata sulla spiaggia di Riccione. L’operaio è stato visitato e stabilizzato sul posto. Le sue condizioni si sarebbero rivelate meno gravi rispetto a quanto sembrava in un primo momento. A causa dei traumi riportati nella caduta, il personale sanitario ha comunque optato per il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti più approfonditi. L’uomo è stato trasportato in sicurezza sull’elimedica che attendeva in spiaggia e quindi accompagnato fino al nosocomio cesenate. Sul posto, per ricostruire con precisione la dinamica e svolgere gli accertamenti di rito, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Riccione e la medicina del lavoro. Fino al tardo pomeriggio di ieri le condizioni del 52enne ero stabili e il personale medico lo aveva dichiarato fuori pericolo.