Paura per la bufera di vento Alberi abbattuti dalle raffiche

Neanche il tempo di finire di leccarsi le ferite dopo il nubifragio di metà maggio, che la provincia di Rimini trema ancora terrorizzata da sprazzi dell’ondata di maltempo che sta devastando il Nord Italia. Questa volta Rimini l’ha sostanzialmente passata liscia, rimediando in fondo un grande spavento se rapportata alle vicine Forlì e Ravenna. Ma intorno alle 6 di ieri mattina, le raffiche di vento intenso sono comunque arrivate a spirare anche nel nostro territorio, colpendo principalmente la zona costiera. Da Bellaria a Cattolica, nessun comune sul mare è stato risparmiato e ovunque si sono registrati rami ad ingombrare le carreggiate e limitare quindi la circolazione così come veri e propri crolli di alberi nei casi più gravi.

Un ampio ventaglio di problemi provocati dal maltempo e dal forte vento che complessivamente hanno costretto i vigili del fuoco del comando provinciale a intervenire in una ventina di occasioni a partire dalla notte. Nello specifico, sono stati 15 gli interventi legati al maltempo dei vigili del fuoco nella notte, a cui si sono aggiunti dopo le 8 di mattina altre 6 richieste di aiuto per rami o alberi crollati e 10 quindi in coda e portati a termine nel corso del pomeriggio. Un totale di poco più di 30 interventi in meno di 24 ore per le violente raffiche di vento, che in alcuni casi hanno provocato crolli di alberature per cui i pompieri sono stati impegnati anche diverse ore prima di rimettere in sicurezza la zona interessata dal crollo.

Riavvolgendo il nastro, all’intenso lavoro che ha impegnato ieri il comando provinciale, vanno aggiunti altri 22 interventi legati al maltempo a partire da sabato, quando le prime folate hanno iniziato a provocare problemi anche qui, con il passaggio della nube temporalesca e la tromba d’aria che ha provocato il ’fuggi fuggi’ generale in spiaggia quattro giorni fa. Qualche intervento è stato necessario anche nell’entroterra: 4 segnalazioni a Novafeltria e soprattutto a San Clemente, dove una grandinata a sprazzi ha devastato diversi orti dei residenti.

Più fortunata è stata Rimini città. Sono stati solo tre gli interventi registrati dalla polizia locale e dal coordinamento provinciale della Protezione civile, che a seguito della forte perturbazione di vento ha potuto constatare un’intensità più contenuta in città, pari ai 23 Kmh. Le raffiche hanno divelto tre rami, caduti in strada a causa dei venti da sudovest, che però sul territorio comunale non hanno provocato altri disagi. L’allerta meteo ’gialla’ diramata per ieri tuttavia resta preludio a una guardia che non si abbassa, con un intenso temporale previsto che dovrebbe colpire Rimini questa mattina a partire dalle 7 con rovesci copiosi, ma vento più contenuto di quello spirato ieri.