Paura per la Venerucci: "Aggredita da un uomo: evitato l’incidente ha tentato di menarmi"

"Aiutatemi a trovare chi ha tentato di picchiarmi in strada mentre ero in auto con mia figlia". È ancora sconvolta Sara Venerucci, la 33enne riminese pluricampionessa mondiale di pattinaggio, per quanto le è accaduto ieri pomeriggio a Viserba sul lungomare. Dopo un incidente evitato per un soffio, l’uomo al volante dell’altra macchina l’ha rincorsa e bloccata "con l’intenzione di aggredirmi" e poi ha preso a calci la portiera dell’auto.

A raccontare il grave episodio è la stessa Venerucci, che oggi andrà a fare denuncia contro ignoti ma intanto lancia un appello – anche sui social – ai testimoni, per individuare l’uomo che ha tentato di picchiarla. "Alcune persone hanno visto, ma nessuno si è fermato". L’aggressione è avvenuta martedì pomeriggio sul lungomare di Viserba, quasi al confine con Rivabella, verso le 15.45. "Ero in auto con la mia figlia piccola, di 9 mesi". A un certo punto la bimba è scoppiata a piangere "e io per guardare cosa le era successo ho sbandato, finendo in parte sulla corsia opposta". In quel momento sulla carreggiata opposta viaggiava un’altra auto, una Opel di colore bianco, "che per evitare l’impatto ha dovuto sterzare". L’uomo alla guida della Opel ha suonato il clacson più volte, per protestare. Pareva finita lì, "invece lui mi ha seguito, mi ha sorpassato e poi mi ha bloccato la strada ed è sceso dall’auto per venire a picchiarmi".

"Presa dal panico – continua la Venerucci – sono riuscita a ripartire e a scappare passando alla sua destra". Ma l’uomo, che la Venerucci descrive come "basso, di mezza età", è riuscito comunque "a tirare un calcio contro la portiera posteriore della mia macchina, ammaccandola e mandando in frantumi il vetro". La Venerucci è sotto shock, dopo quanto è successo. "Per fortuna l’altra mia figlia era all’asilo, altrimenti i vetri rotti sarebbero finiti contro di lei". Ieri ha deciso di raccontare la sua disavventura anche sui social, nella speranza che qualche testimone si faccia vivo. "Qualcuno ha visto, ma nessuno si è fermato. Andrò fino in fondo – assicura lei – Presenterò denuncia già oggi, spero che qualche telecamera in zona abbia ripreso quello che mi è successo. Mi affido alle forze dell’ordine".

Di telecamere in quella zona ce ne sono diverse (pubbliche e private). Ma la Venerucci spera anche nei testimoni, "perché io di sicuro non sarei in grado di riconoscere quell’uomo e non sono riusciti a prendermi la targa della sua macchina". Una disavventura che "non auguro a nessuno. Ho avuto gli incubi tutta la notte. La gente non sta bene".

Manuel Spadazzi