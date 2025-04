Paura per un 64enne: si ribalta con l’auto e resta incastrato

Tanta paura ieri per un incidente che ha coinvolto un 64enne a San Marino. Lo schianto è avvenuto all’ora di pranzo. L’uomo stava percorrendo via Napoleone quando – per cause ancora da chiarire – con la sua Fiat Panda ha urtato un’altra auto in sosta. Nell’impatto, la sua auto si è ribaltata su un fianco e il 64enne è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto gli uomini della sezione anticendio della polizia civile, che hanno dovuto tagliare il parabrezza per estrarlo dal veicolo. L’uomo ha riportato un forte trauma cranico, è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Da una prima ricostruzione potrebbe essere stato un malore la causa dell’incidente. Pare che il 64enne non indossasse la cintura.