Paura sulla Marecchiese. Scooterista colpito in pieno volto dal palo abbattuto da un camion

Un cartello stradale gli è crollato addosso mentre viaggiava in scooter sulla Marecchiese. L’inicidente, avvenuto all’alba di ieri a Novafeltria, è costato caro ad un 50enne del posto, ricoverato in codice rosso, con un brutto trauma facciale, all’ospedale Bufalini di Cesena. Tutto comincia attorno alle 5 di ieri sulla Marecchiese, all’altezza del bar Sport. Stando ad una prima ricostruzione, un mezzo pesante (verosimilmente un camion o un furgone) ha colpito un palo della segnaletica stradale piegandolo in modo precario. Il palo è rimasto in piedi, traballante ma ancora dritto, e l’autista del mezzo pesante ha pensato bene di proseguire senza fermarsi.

Pochi minuti dopo, però, è arrivato il vero disastro. Un uomo di 50 anni, che stava transitando in sella al suo scooter ignaro di tutto, si è trovato davanti quello stesso palo che, all’improvviso, ha ceduto completamente, crollando esattamente nel momento sbagliato. L’uomo non ha fatto in tempo nemmeno a frenare: il colpo lo ha centrato in pieno e lo ha sbalzato a terra, facendolo rovinare sull’asfalto. La scena ha attirato subito l’attenzione dei passanti e in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e caricato d’urgenza sull’ambulanza. È stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato con un serio trauma facciale. Per fortuna, secondo le ultime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Mentre l’uomo veniva soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palo abbattuto, mentre i carabinieri di Novafeltria hanno avviato subito le indagini per rintracciare il camionista responsabile del primo urto. Ora si lavora per risalire alla targa e identificare il conducente, che rischia una denuncia per omissione di soccorso e danneggiamento.