Pausa caffè amara. Rimini tra le più care. In appena due anni aumenti del 12%

Caro caffè. La pausa a cui non si rinuncia ci vede tra i più cari d’Italia. L’indagine condotta da Assoutenti stila la classifica delle città per il prezzo della tazzina di caffè al bar.

Rimini si pone in decima posizione scalando alcune posizioni se si confronta il dato attuale con quello di un paio di anni fa. L’intento dell’indagine è vedere cosa è accaduto dal 2021 in poi, quando le attività hanno riaperto senza limitazioni dopo la pandemia e i prezzi hanno iniziato a salire. L’inflazione da un paio di anni corre, e non pare volere rallentare. A farne le spese anche la pausa caffè con rialzi che già all’inizio di quest’anno avevano visto tanti esercizi del centro storico della città, e non solo, portare il prezzo di listino a 1,30.

Guardando la graduatoria, Rimini è decima con un prezzo medio di 1,24, segno che c’è ancora chi fa pagare il caffè 1,20 euro.

Due anni fa il prezzo medio era invece 1,10 euro. Di fatto in un paio di anni la pausa caffè è aumentata del 12,7%, uno degli aumenti maggiori registrati nell’indagine dell’associazione dei consumatori. Siamo superiori alla media nazionale che si ferma all’11,5%. Ma nulla a che vedere con Cosenza dove il rincaro è arrivato al 36%. Ma nemmeno con Aosta dove pare che l’inflazione non sia arrivata, tanto che in due anni il prezzo medio è cresciuto del 2,9%.

In Regione solo Ravenna ci sta al fianco con i medesimi prezzi. Le altre provincie restano distanti qualche centesimo. Anche Bologna che due anni fa aveva un prezzo medio a 1,13 euro, ha visto rincari inferiori rispetto a Rimini. Nella Dotta in un paio di anni i rincari sono stati dell’8% arrivando a 1,22. Piccole variazioni, ma aumenti evidenti. Per trovare prezzi al disotto di un euro bisogna andare a Reggio Calabria, Catanzaro e Messina con quest’ultima a 0,95 euro. Sulla riviera riminese, invece, la forbice resta tra 1,20 e 1,30.

"I prezzi sono liberi – premette Gaetano Callà presidente di Fipe Confcommercio -, pertanto i singoli titolari delle attività possono scegliere come fissarli. Devo tuttavia dire che se vuoi offrire un prodotto di qualità alla fine il prezzo è quello, non riesci a fare diversamente. Personalmente io lo metto a 1,20". Per Callà gli stessi pubblici esercizi sono vittima dell’inflazione. "Devo dire che i prodotti che acquistiamo sono aumentati in modo importante negli ultimi anni. Anche le attività subiscono forti aumenti dell’alimentare, per di più incostanti. Si va a periodi, a volte trovi prezzi stabili, in altri momenti forti aumenti. Per i ristoranti la verdura ne è un esempio. Anche noi facciamo fatica a capire come procedono questi rincari visto che alcuni prodotti, al contrario, hanno visto negli ultimi tempi una contrazione, come la carne. Sul caffè, se vuoi offrire un buon prodotto, alla fine il prezzo per l’utente è quello che emerge dall’indagine".

