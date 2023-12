Pausini, il giro del mondo inizia da Rimini

La data zero del nuovo tour di Laura Pausini sbarca a Rimini. Dopo il raduno all’RDS Stadium, che ha portato i fans di tutto il mondo pausiniano a celebrare la loro beniamina, la Pop Star Italiana più famosa al mondo, inaugurerà il suo "World Tour 2023-2024" l’8 dicembre, per poi replicarlo la sera dopo, ore 21, nel palazzetto RDS. Dopo le tappe italiane la cantante volerà in Europa per i concerti a Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart. E infine sarà la volta dell’America e del Sud America. Presentando il suo nuovo disco ‘Anime parallele’, l’artista pluripremiata ha confessato di non sentirsi all’altezza della sua carriera, definendosi "molto più normale" rispetto al successo che ha ottenuto. Il nuovo album è un concept che raccoglie 16 storie con 16 protagonisti diversi, nato durante il periodo del covid, quando l’artista ha avuto tempo per riflettere sulle domande rimandate.

Laura Pausini ha festeggiato di recente 30 anni di carriera, dal suo esordio a Sanremo nel 1993, fino ad oggi, la cantante romagnola ha raggiunto 70 milioni di dischi nel mondo, aggiudicandosi 226 dischi di platino e ricevendo numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale come il recentissimo e prestigioso "Person of the Year 2023", prima artista di lingua non spagnola a ricevere il premio dalla Latin Recording Academy. Sul palco del raduno, l’artista si è confermata paladina dei diritti civili, e ha cercato di sensibilizzare sulla violenza di genere, mostrando il gesto d’aiuto con la mano e invitando le donne a farsi sentire. Non a caso, una sua ultima Hit è proprio "Fatti sentire".

Ma sul palco di Rimini, la sanguigna romagnola, c’è da scommetterci, porterà anche il suo talento comico spesso sottovalutato e la sua smania di intrattenere " Sono logorroica e con l’età non faccio che peggiorare" ha detto al Launatici show aggiungendo "Non mi danno la conduzione di Sanremo perchè non finirebbe mai". E tutto il suo immenso repertorio discografico composto da 14 album di inediti più altri12 album tra raccolte, live e video, più di 100 brani incisi in italiano, spagnolo, francese, portoghese, inglese . "Anime Parallele", uscito il 27 ottobre, è già disco d’oro e ha la particolarità di essere stato editato anche in spagnolo "Almas paralelas". Nell’album anche un duetto con la figlia Paola "dimora naturale", e tanti brani con un comune denominatore: la celebrazione dell’individuo, raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro.

