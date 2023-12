Pausini, partenza mondiale . Duetto col baby attore Luca: "Vi presento mio figlio..."

È stata una serata piena di sorprese per Rimini, quella del debutto del tour mondiale di Laura Pausini. Venerdì la cantante non solo ha entusiasmato il pubblico che gremiva l’Rds Stadium con la sua voce, e si è resa protagonista di alcuni fuori programma. La pop star si è messa al pianoforte, ha suonato anche la chitarra elettrica, ma soprattutto ha cercato di far partecipe il pubblico con messaggi importanti per le cause che più le stanno a cuore: inclusività, violenza contro le donne, ecologia e sostenibilità. E sul palco di Rimini, per una ‘carrambata’ a sorpresa, è salito Luca Lorenzi, il ragazzino che ha interpretato Marcello, il figlio immaginario della Pausini in Piacere di conoscerti, il film documentario dela cantante andato in onda su Prime video l’anno scorso. Per la prima volta davanti alla macchina da presa, la Pausini aveva scelto proprio lui, per raccontare la sua vera anima attraverso scorci della sua vita privata e professionale. Il ragazzino era biondo e la Pausini gli ha chiesto di farsi moro, perché "mica potevo avere un figlio biondo con gli occhi azzurri!".

Luca, che ha solo 15 anni ma sogna di fare l’attore (studia recitazione e dizione all’Accademia di Bologna) e gioca pure a tennis, è stato invitato dalla Pausini al concerto. Ma non si aspettava certo di essere chiamato sul palco, com’è accaduto invece venerdì. "Io e la mia famiglia vogliamo molto bene a Laura", racconta il ragazzo. "Ho lavorato con lei una settimana sul set, ho conosciuto i suoi affetti, ho un bellissimo ricordo di quel periodo. Non mi aspettavo mi chiamasse sul palco, ma lei è una persona genuina, spontanea e vera, e improvvisando mi ha reso davvero felice. È una grande artista, avanti anni luce". Scherzando con lui, la cantante ha sottolineato che avendo il ragazzo una dizione perfetta, ha dovuto spiegargli come pronunciare il suo "certo, certo" con l’accento faentino.

Una ’carrambata’ che il pubblico dell’Rds stadium ha apprezzato molto. Laura Pausini ha portato poi sul palco momenti di grande intensità emotiva alternati a tanta musica. Dopo aver cantato Io sì, il brano vincitore di un Golden Globe e nominato agli Oscar come miglior colonna sonora originale per il film La vita davanti a sé con Sofia Loren, si è commossa e ha mimato il gesto di richiesta d’aiuto del pollice nella mano, che le donne che subiscono violenza possono fare in qualsiasi momento per essere aiutate e soccorse. Un gesto accolto tra standing ovation e grande commozione al palazzetto, anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si è alzato in piedi per applaudire l’artista. La Pausini è da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne, così come nel voler affrontare il tema dell’inclusività e dei diritti civili, a partire dalle unioni omosessuali. "Ho sempre detto che mi sarei sposata quando tutti gli altri avrebbero potuto farlo", ha commentato la cantante a margine del medley di brani suonato e cantato da sola al piano, dedicato alla figlia e al marito. E mostrando il video del suo matrimonio con Paolo Carta, si è di nuovo commossa. La sua potente voce ha risuonato all’Rds Stadium con le note e la musicalità di una grande artista che, con questo tour partito dalla sua Romagna, attraverserà prima tutta l’Italia, poi l’Europa e America centrale e il Sudamerica per terminare (il 6 aprile 2024) al Madison square garden di New York. A chiudere lo show l’immancabile e storico mantra che la Pausini ripete sempre ai suoi fan a fine concerto, "Fate l’amore stanotte", in una cornice di laser e coriandoli. E ieri sera la cantante ha concesso il bis all’Rds con un altro tutto concerto da tutto esaurito.