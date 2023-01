"Pavimentazione rovinata dagli allestimenti natalizi"

Il Natale è finito anche a Bellaria Igea Marina ma le installazioni inserite durante le feste, hanno lasciato non pochi problemi nel centro di Bellaria. A ‘denunciare’ situazioni di degrado, soprattutto legati alla pavimentazione, è il consigliere Alessandro Berardi (Civici per BIM) che parla addirittura di "deturpazione del centro. Le attrazioni installate durante il periodo natalizio, come la pista di macchinine, hanno lasciato non pochi danni. La nuova pavimentazione della piazzetta della chiesa, ad esempio, è già rovinata. Colpa delle rotelle dei mezzi usati dalla piccola attrazione".

Berardi lamenta una mancata attenzione verso tutta l’area: "Vorrei sapere chi è stato il genio ad autorizzare l’installazione e chi ripristinerà la pavimentazione? Sarà sempre a carico delle spese dei cittadini? Ci sono dei punti in particolare della piazza, dove circolavano le macchinine, che la pavimentazione si è quasi sgretolata".

Berardi punta il dito quindi contro il mancato controllo da parte dell’Amministrazione: "Non ha avuto attenzione e progettualità. Su tutto. A partire dalla posa di queste installazioni e attrazioni che hanno lasciatati non pochi problemi. Non basta fare due dossi per le vie della città, tra l’altro al limite della regolarità, e far credere ai residenti di aver fatto grandi interventi. È agli occhi di tutti che i cantieri di riqualificazione e le grandi opere annunciate stentano a prendere il via. Basta vedere il nuovo lungomare Carrà, fermo al palo, il completamento della riqualificazione del porto lato Bellaria che non ancora è chiaro cosa intendono fare. Stiamo per entrare nell’ultimo anno di mandato e ho come il presentimento che il prossimo autunno, in vista delle elezioni del 2024, dovremo abituarci a vedere una città piena di cantieri. Cantieri che sapranno di spot più che altro".

Rita Celli