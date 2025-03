Pavimenti, arredi e luci per far rinascere il centro

La Regina corre in aiuto dei propri operatori del centro e promette il restyling del centro con operai al lavoro ogni giorno per il rifacimento della pavimentazione e con nuovi arredi grazie a nuove luci felliniane e maggiore attenzione anche al verde. In previsione della Pasqua e dei primi grandi eventi primaverili l’amministrazione comunale annuncia interventi per riqualificare via Bovio e dintorni. "Stiamo portando avanti il nostro piano di manutenzione della città – spiega l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci –. In particolare, stiamo ultimando la posa con effetto portale, della nuova illuminazione nelle vie del centro. Su via Mancini, via Bovio e all’inizio di via Matteotti abbiamo installato luci felliniane che creeranno un’atmosfera più calda e accogliente, capace di evocare suggestioni di scenografie cinematografiche. Le stesse luci, poste a cerchio su Piazza Nettuno e piazza Primo Maggio, creeranno un dialogo fornendo valore alle stesse, quali luoghi di incontro e aggregazione per eccellenza di una città".

La nuova assessora Elisabetta Bartolucci in tema di manutenzioni spiega inoltre che: "In via Bovio, gli operai di una ditta specializzata stanno procedendo alla sistemazione dei sanpietrini e delle parti ammalorate insieme agli operai comunali impegnati nei ripristini. La manutenzione e il decoro urbano sono una delle priorità per la nostra amministrazione. Stiamo facendo tanto, consapevoli che ci sia ancora molto da fare e ci stiamo impegnando per consegnare ai cittadini e ai turisti una città più in ordine, bella ed efficiente. La nostra squadra comunale è al lavoro ogni giorno. C’è grande collaborazione tra i vari uffici di competenza Suap, Turismo e una forte sinergia trasversale con gli altri settori, uniti nella visione di qualità urbana per una proposta turistica di eccellenza. Una concertazione che coinvolge sempre anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, perché è solo così che le soluzioni messe in campo possono rispondere in modo adeguato alle varie esigenze e interessi". Proprio gli operatori economici hanno chiesto di fare attenzione ad una pavimentazione che non può più aspettare. L’assessora conclude: "Vogliamo essere pronti per i weekend dello shopping con eventi come Cattolica Cioccolato e la Pasqua, con alcune novità che daranno il via alla nuova stagione turistica".

