Pavolucci rieletta segretaria Cgil "Disoccupazione per gli stagionali"

Si è concluso sabato il XIX Congresso della Cgil Rimini. Isabella Pavolucci è stata riconfermata segretaria generale, con il voto favorevole del 92% dell’assemblea. Il congresso ha anche approvato il documento conclusivo che guiderà le azioni politico sindacali del prossimo futuro. "La situazione economico-sociale riminese – si legge nel documento – è caratterizzata da un mercato del lavoro precario, irregolare e con significative differenze di genere, una condizione reddituale che ci vede ultimi in Regione (stagionalità ed evasione fiscale) e un andamento demografico che conferma il trend di invecchiamento della popolazione". Tra gli obiettivi dichiarati dal sindacato c’è "la costituizione del Tavolo sulla legalità che prevede di individuare misure a contrasto del lavoro irregolare, sfruttamento e caporalato. La Cgil Rimini si farà parte attiva nel progetto che ha quali obiettivi l’individuazione di azioni a contrasto allo sfruttamento lavorativo". Inoltre si batterà per "un intervento per definire una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo, che dovrà garantire un periodo di copertura sia in termini di indennità che di contribuzione previdenziale equivalente e proporzionale al periodo lavorato".