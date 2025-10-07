Pazienti morti in ambulanza. Quasi 60 vittime nel 2024. Vignali: "Situazione grave"

"Nel 2024 in Emilia-Romagna ancora 572 casi di chiamate al 118 classificate a basso rischio con esito morte durante il soccorso. Un dato che conferma che è necessario uno sforzo maggiore da parte della Regione per migliorare l’organizzazione dei soccorsi sanitari di emergenza". Il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, lancia l’allarme presentando un’interrogazione alla Giunta regionale che parte da uno studio sui dati degli ultimi tre anni riguardo alle chiamate per cui viene inviata un’ambulanza con un codice di urgenza basso (codici bianco, verde, giallo) ma che ha dato esito la morte del paziente durante la missione prima che gli vengano prestate le cure presso i pronto soccorso.

Dati che per quanto riguarda la provincia di Rimini evidenziano come anche nel corso dell’ultimo anno (2024) il numero di morti in ambulanza abbia sfiorato i 60 decessi. Cinquantanove per la precisione le vittime in totale, classificati con un codice di rischio basso e poi venuti a mancare prima delle cure in pronto soccorso. Scorporando il dato che emerge dallo studio, emergono zero decessi per codici classificati bianco, ma tre morti in codice verde e 56 in codice giallo, ovvero di media gravità. Un dato che in regione è secondo solo a Bologna (109), Parma (83) e Ravenna (62), che condivide appunto con Rimini i gradini più alti in Romagna. Il dato complessivo di morti in ambulanza per il 2024, poi, è superiore di poco – una sola unità – rispetto ai 58 decessi registrati nel 2023, ma fortunatamente in remissione rispetto al picco di 72 morti in ambulanza registrati nel 2022, quando comunque altre quattro province avevano fatto registrare numeri persino superiori.

Per questo il forzista Vignali tiene alta l’attenzione in Regione e sostiene: "Alla Giunta regionale ho chiesto se sta attenzionando il problema e se sta approntando soluzioni operative per limitare questi episodi. Il numero degli esiti mortali sottostimati è infatti molto alto anche se dal 2022 c’è stato un miglioramento con 40 casi in meno. Bisognerebbe incrementare le pratiche che in alcune realtà hanno portato ad una diminuzione come Forlì-Cesena, dove dal 2023 al 2024 si sono riscontrati 20 casi in meno. Inoltre, andrebbero risolti i problemi dell’organizzazione dell’emergenza urgenza".