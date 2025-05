Pd a congresso, acque agitate . Santi: "Io mi chiamo fuori"

"Con il prossimo congresso del Pd concludo il mio servizio su Riccione". Riziero Santi è lapidario e chiude alla possibilità di tornare a essere il segretario del Partito democratico. Entro la metà di maggio il partito andrà a congresso e dovrà rinnovare le cariche, e i movimenti non mancano di certo. La scelta di Santi apre le porte al confronto interno e la cosa non è ben vista da quella parte del partito che avrebbe gradito un rinnovo tacito per evitare guerre intestine. Nel 2023 furono 86 gli iscritti e firmatari di una lettera in cui chiedevano a Riziero Santi di prendere la guida politica del partito. "Si era nelle prime fasi dell’avvio di una legislatura comunale – ricorda Santi – col ritorno del Pd al governo della città, con molti consiglieri alla prima esperienza e una coalizione inedita, appena formata insieme a diverse liste civiche, intorno alla candidatura di Daniela Angelini. Tutto da fare, partendo dal consolidamento dell’unità interna al partito, al rodaggio delle relazioni di coalizione, all’avvio della legislatura. Un primo anno molto intenso e problematico". Storia vecchia come il commissariamento e il ritorno al governo. Nelle ultime settimane il partito ha completato la verifica di metà mandato "che abbiamo affrontato in maniera seria ed approfondita, rilevando punto di forza e criticità ed indicando i correttivi necessari".

Oggi Santi rivendica "l’iniziativa e il contributo del Pd sempre improntato alla collaborazione e lealtà con sindaca e coalizione, anche quando non abbiamo condiviso, senza mai perdere il punto e la fiducia nella possibilità di superare difficoltà e criticità". Ed ora "a Riccione c’è un Pd in grado di proseguire il lavoro e di superare le lacune. Una coalizione collaudata e un gruppo dirigente politico e amministrativo in grado di dare una prospettiva alla città. Sono certo che il contributo del gruppo consigliare e degli amministratori del Pd non verrà mai a mancare e che il nuovo segretario, o nuova segretaria, saprà dare un’impronta innovativa con la necessaria spinta e incisività". Non tutti la pensano allo stesso modo nel partito. Nella corrente più a sinistra si sta facendo sentire nelle ultime settimane Guglielmo Serafini, un nome da tenere in considerazione nel caso non si arrivi a una candidatura unitaria. Sul tavolo resta quello di Sabrina Vescovi, anche se la diretta interessata non si dice disponibile. Nell’ottica di una figura d’esperienza è emerso il nome di Fabio Galli, attuale presidente Geat il cui cda scade in maggio. Ma il Consiglio avrebbe chiesto la disponibilità a Galli di rimnare, e il presidente uscente avrebbe accettato. Puntare oggi su un giovane, per buona parte del gruppo dirigente appare un azzardo visto che il prossimo segretario dovrà gestire i rapporti con la coalizione in vista delle prossime elezioni, e lavorare per il futuro candidato sindaco. Situazioni simili a quelle vissute nel congresso del 2023. Allora in 86 riuscirono a convincere Santi. Questa volta potrebbero non bastare.

Andrea Oliva