Pd a congresso: la resa dei conti. Si cerca un candidato unitario per evitare duello Corazzi-D’Andrea

Il Pd torna al voto. È tempo di congressi per i dem: vanno eletti il nuovo segretario provinciale e quelli comunali e dei vari circoli. La direzione regionale, che si è riunita nuovamente lunedì, ha fissato le date. I congressi andranno svolti tra il 15 maggio e il 15 giugno. Non proprio un gran periodo per chiamare al voto i 1.650 iscritti al Pd riminese. Ma ormai le date sono state decise. E il 5 maggio si riunirà la direzione provinciale che fisserà modalità e tempi. Per Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo e segretario provinciale Pd dal dicembre 2018, sarà l’ultima direzione da segretario: non si ricandida.

Chi al suo posto? Da mesi circolano i nomi di Giulia Corazzi, presidente del consiglio comunale di Rimini, e Christian D’Andrea, vicesindaco di San Clemente. Corazzi rappresenta la corrente riformista, quella dell’eurodeputato (ed ex governatore) Stefano Bonaccini che ha qui Andrea Gnassi, Jamil Sadegholvaad, Alice Parma e lo stesso Sacchetti tra i principali referenti. D’Andrea fa parte della corrente più a sinistra del partito, fedele alla segretaria Elly Schlein. È la corrente di Emma Petitti, dell’ex vicesindaco Maurizio Melucci, di Riziero Santi, per intenderci. Né Corazzi né D’Andrea hanno mai ufficializzato l’intenzione di candidarsi, ma sono loro i principali pretendenti. Con qualche outsider, tra cui Edoardo Carminucci.

Ma il segretario regionale Luigi Tosiani ha chiesto in queste settimane, a tutti i segretari provinciali dell’Emilia Romagna, di evitare che i congressi si trasformino nell’ennesima resa dei conti. Si vuole mandare un segnale di unità, anche se la frattura è evidente, tant’è che si parla già di congresso anticipato nel 2026 per la segreteria nazionale. Sacchetti sta lavorando con le varie anime del Pd riminese, per cercare di seguire la rotta indicata da Tosiani. Si cerca, insomma, una candidata unitaria. "Si sta lavorando a questo", dicono alcuni dei saggi che, da un anno, traghettano il Pd riminese insieme a Sacchetti. Trovare un candidato che raccolga consensi tra le varie correnti non sarà un’impresa semplice. Ma qualche nome è già stato fatto. Tra questi c’è Nadia Rossi. Ex assessore, per quasi 10 anni consigliere regionale, lo scorso autunno la Rossi ha accettato di fare un passo indietro e rinunciare a ricandidarsi in Regione, nonostante – per statuto – potesse farlo. Lo strappo c’è stato, ma è stato ricomposto. Tant’è che si è parlato di lei anche per la presidenza di Acer. Rossi conosce bene il territorio ed è ‘slegata’ dalle correnti principali che agitano il Pd. Per questo, secondo qualcuno, potrebbe essere il nome che unisce.